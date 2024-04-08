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19:00, 8 апреля 2024 года Орловцы занимаются фитнесом ночью Однако медики такой подход не приветствуют.







Жители Орла занимаются спортом не только днем, но и поздним вечером и ночью. Орловчанка Софья Воловская не может уделять время спорту днем, поскольку день расписан до минуты. Поэтому она решила тренироваться ночью.



– Таково мое расписание, днем я учусь, вечером у меня тренировки по танцам. И единственное свободное время у меня остается ночью, - отметила Софья.



Некоторые эксперты считают, что ночной фитнес вскоре станет нормой. В Орле есть только один зал с такими услугами.



Медики не разделяют мнения, что такие занятия приносят пользу. Во сне вырабатывается гормон мелатонин, дефицит которого может привести к проблемам.



– Это приводит только к быстрому старению организма, быстрому утомлению. И резервные возможности организма просто истощаются, - сообщила заведующий отделением спортивной медицины Орловского врачебно-физкультурного диспансера.





Елена Степовая



