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17:54, 8 апреля 2024 года Сотрудники МЧС напоминают орловцам правила сжигания сухостоя С 5 апреля в регионе начался пожароопасный период.







В Орловской области с 5 апреля действует пожароопасный период. В перечень населенных пунктов, которые могут оказаться в объятьях пламени, попали поселки Культурная Посадка, Еленка, Жудерский, деревни Радовище и Алехино, село Льгов и город Дмитровск. В списке также три детских лагеря: "Елочка", "Солнечный" и "Сосновый бор". Пика пожаров в МЧС ждут в середине апреля.



Близко и начало дачного сезона. Владельцы приусадебных участков приступили к уборке своих земель. Чаще всего дачники просто сжигают старый сухостой, ботву и мусор. Неаккуратность в этом может стать причиной потери имущества.



Профилактические рейды в дачный сезон проходят регулярно. Сотрудники МЧС напоминают о противопожарной безопасности и раздают тематические памятки.



Разводить огонь и жечь мусор можно, но только с соблюдением всех мер предосторожности. Огонь должен находиться в закрытой емкости, например, в железной бочке, которая должна стоять на расстоянии не менее 7,5 метра от построек. Также при себе нужно иметь средства первичного пожаротушения. Подойдут огнетушитель, вода, песок или лопата.



Под бдительный взор спасателей попадает и мангальная зона. Она должна находиться в пяти метрах от построек.



Злостных нарушителей ждет штраф – от пяти тысяч рублей для физических лиц, в условиях особого противопожарного режима – от десяти тысяч.





Владимир Маряшин



