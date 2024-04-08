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16:24, 8 апреля 2024 года

В Орле снова ищут подрядчика на ремонт улицы Салтыкова-Щедрина

На Госзакупках объявлены повторные торги.


Мэрия Орла снова объявила торги на ремонт улицы Салтыкова-Щедрина. Предыдущие не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена выросла со 183,9 миллиона рублей до 186,6 миллиона. Заявки принимаются до 24 апреля.
 
Будущий подрядчик обязуется выполнить капремонт улично-дорожной сети по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц: ул. 7 Ноября от д. № 8 до д. № 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьской, ул. Брестской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесской от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьской, от ул. Гуртьева от д. № 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейской от д. № 4 до д. № 6.
 
Срок сдачи работ в контракте датирован 31 октября 2024 года. Гарантия на объект составит семь лет.



Артем Ежаков
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