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7:30, 9 апреля 2024 года В Новодеревеньковском районе отремонтировали больницу На работу потратили почти 48 миллионов рублей.





В Орловской области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" капитально отремонтировали Новодеревеньковскую ЦРБ. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На работу потратили почти 47,9 миллиона рублей. В медучреждении обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, а также отремонтирован фасад, заменены окна и полы, выполнена отделка стен и смонтирована система видеонаблюдения.





Артем Ежаков



