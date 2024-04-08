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18:25, 8 апреля 2024 года К охране орловских детских лагерей планируют привлечь полицейских На Орловщине откроют почти 270 оздоровительных учреждений.





В предстоящую детскую летнюю оздоровительную компанию в Орловской области организуют отдых для почти 29 тысяч ребят.



Свои двери откроют 268 оздоровительных учреждений. Это восемь загородных лагерей, санаторий "Орловчанка", 259 лагерей на базе школ и некоммерческих организаций.



В орловских и российских оздоровительных учреждениях планируется отдых 22 тысяч юных жителей региона. В частности, орловцы поедут в "Артек", "Смену", "Орленок" и "Алые паруса". 59 тысяч человек будут заняты в активных малозатратных формах отдыха и занятости.



На организацию детской оздоровительной кампании в Орловской области текущего года выделят более 270 миллионов рублей. Все лагеря огорожены и находятся под видеонаблюдением. Организованы входной пропускной контроль на территорию учреждений и круглосуточные дежурства.

"За каждым лагерем закреплены ответственные из числа руководителей и сотрудников территориальных ОВД. Проводятся проверки загородных учреждений ответственными дежурными и сотрудниками структурных подразделений по УМВД и ответственными дежурными по ОВД. Обеспечено дежурство сотрудников ОВД при заезде, выезде смен отдыхающих, проведении других массовых мероприятий", — сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



