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14:00, 8 апреля 2024 года Орловцев предупреждают о новом виде мошенничества в Телеграм Преступники стали использовать технологию дипфейк.



Фото: архив

Злоумышленники научились подделывать видеосообщения в мессенджере Телеграм. Для этого они используют технологию дипфейк. Поддельное видео не всегда легко отличить от настоящего.



- "Кружочки" повышают доверие жертвы к злоумышленникам. Человек, считая, что он разговаривает с хорошим знакомым, может перевести по его просьбе деньги или раскрыть свои персональные данные, которые попадут в руки преступников, - сообщает портал Орловской области.



Специалисты рекомендуют быть осторожными, если собеседник заговорил о деньгах или попросил прислать фото банковской карты. Также стоит обратить внимание на само видео. При использовании технологии дипфейк оттенок кожи лица человека может отличаться от шеи, а губы могут двигаться неестественно. Кроме того, на дипфейке человек редко моргает.





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