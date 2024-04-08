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12:30, 8 апреля 2024 года Ночью в Орловской области в ДТП погиб пешеход Авария случилась на автодороге Змиевка-Никольское.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Поздно вечером 7 апреля недалеко от поселка Змиевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. 55-летний мужчина шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, пешеход был сбит водителем автомобиля "Киа Спектра" около 22.40 на автодороге Змиевка-Никольское. В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.





Вести-Орёл



