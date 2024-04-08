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11:15, 8 апреля 2024 года Святейший Патриарх Кирилл поздравил орловского митрополита с днем рождения Владыке Тихону исполнилось 65 лет.



Фото: архив

Сегодня день рождения отмечает митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ему исполнилось 65 лет. Поздравление владыке прислал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



- Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой - 65-летием - вкупе с молитвенными пожеланиями доброго здравия, бодрости духа и мира душевного, - говорится в телеграмме.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон (в народе Виктор Григорьевич Доровских) родился 8 апреля 1959 года в Воронеже в семье рабочих. В 1978 году он окончил Воронежский монтажный техникум по специальности техник‐электрик, а затем с красным дипломом Воронежский политехнический институт по специальности инженер-электрик.



В 2009 году Тихон окончил Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет со степенью бакалавра теологии, а в 2011 году - специалитет, защитив диплом на тему: "Взгляды на проблему старообрядческого раскола и миссионерская деятельность святителя Тихона Задонского".



Главой Орловской митрополии Тихон был назначен решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года.





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