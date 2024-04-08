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10:34, 8 апреля 2024 года В Орле выбирают "Воспитателя года" Региональный этап конкурса проходит в детском саду №24.



Фото: Татьяна Тимохина

В детском саду №24 города Орла 8 апреля проходит региональный этап конкурса "Воспитатель года". В образовательном учреждении собрались 19 победителей муниципальных этапов конкурса.







Конкурсанты проводят развивающие и познавательные занятия с воспитанниками сада, что является одним из этапов финального состязания. Через несколько дней сильнейшие педагоги проведут мастер-классы по собственным методикам, а победитель представит региона на всероссийской этапе в Подмосковье в сентябре.





Татьяна Тимохина



