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13:30, 8 апреля 2024 года Орловская область экспортировала 10 тысяч тонн кормовых добавок Продукцию направили во Вьетнам, Китай и страны ЕС.



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С начала 2024 года из Орловской области за рубеж отправили 236 партий подконтрольных госветнадзору грузов. Товар общим весом 10 тысяч тонн отгружен во Вьетнам, страны ЕС и Китай. Основную часть экспортируемой продукции составили корма и кормовые добавки.



Кроме того, из Орловской области в Узбекистан отправили 6 тонн готовой мясной продукции. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов.





Сергей Мерцалов



