В Орловскую область придет июньское тепло

Период похолодания и ночных заморозков закончился.
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Уже на этой неделе в центральную Россию придет июньское тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
- Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы, - рассказал синоптик.
По его словам, в среду, 10 апреля, станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до плюс 18 - плюс 23. Это аномально тепло для конца первой декады апреля.
Возможно, будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,1, подытожил Тишковец.