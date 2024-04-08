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10:30, 8 апреля 2024 года В Орловскую область придет июньское тепло Период похолодания и ночных заморозков закончился.



Фото: архив

Уже на этой неделе в центральную Россию придет июньское тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



- Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы, - рассказал синоптик.



По его словам, в среду, 10 апреля, станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до плюс 18 - плюс 23. Это аномально тепло для конца первой декады апреля.



Возможно, будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,1, подытожил Тишковец.





Сергей Мерцалов



