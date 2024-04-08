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9:30, 8 апреля 2024 года В пяти районах Орловской области горела сухая трава Огонь охватил площадь в 7 гектаров.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшеее воскресение, 7 апреля, в пяти районах Орловской области горела сухая трава. Термоточки зафиксировали в Колпнянском, Троснянском, Новодеревеньковском, Новосильском районах и в Орловском округе. Всего огонь охватил площадь около семи гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.



Спасатели напоминают, что единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности. Тех, кто нарушает правила пожарной безопасности, ждет штраф.





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