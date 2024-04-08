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9:00, 8 апреля 2024 года

Бойцы подразделения БПЛА передали благодарность орловцам

Военнослужащие сражаются в районе Авдеевки.

Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Бойцы подразделения БПЛА, где служат наши земляки, выразили благодарность орловскому тылу. Недавно из Орловской области им доставили мотоцикл, тепловизоры, несколько автономных дизельных отопителей, бензопилы, инструменты, дрель-шуруповерт.

- Очень важно было приобрести хороший, мощный ноутбук для работы с беспилотниками - мы также его нашли и передали бойцам. Кроме того, закупили дополнительные комплекты формы и обувь, доставили и традиционные вещи: влажные салфетки, баллонный газ, питьевую и газированную воду и продукты питания, - отметил в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.

Он поблагодарил меценатов, волонтеров, органы власти и жителей Орловской области за их помощь бойцам на передовой.


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