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14:00, 7 апреля 2024 года Орловские депутаты оценили работу нового мусорного завода Состоялось выездное заседание комитета.







В настоящее время завод "Экополис" принимает более 500 тонн мусора в сутки и работает в три смены. Изначально было рассчитано на то, что за 24 часа на объект будут привозить не более 427 тонн. Это привело к перенакоплению.



Руководитель завода показал парламентариям весь рабочий процесс. Мусор хранят методом траншейного складирования, спрессованного в брикетах. Сейчас таких брикетов формируется порядка 120 в сутки, вес каждого - более тонны.



Глава департамента ЖКХ региона Сергей Латынин заявил, что вопрос перезагруженности предприятия будет взят на контроль. После проведения проверки и анализа власти примут соответствующие решения.





Екатерина Габова



