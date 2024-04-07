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10:20, 7 апреля 2024 года ФК "Орел" проиграл первый матч в статусе профессионалов Матч закончился со счетом 0:1.



Фото: телеграм-канал клуба

Дебютную игру после возвращения в Первенство Второй лиги наша команда проводила на выезде.



Футбольный клуб "Орел" впервые с 2017 года вернулся в профессиональный футбол. Первый матч сезона Первенства Второй лиги дивизиона "Б" наша команда провела на выезде во Владивостоке. Соперником стало местное "Динамо".



Несмотря на значительное расстояние, во Владивосток приехали орловские фанаты и активно поддерживали команду с трибун. Первый тайм прошел в обмене атаками и закончился нулевой ничьей, после перерыва небольшое территориальное преимущество имели хозяева поля. Единственный гол в ворота "зелено-белых" был забит со стандарта – на 76 минуте точен был Вячеслав Демин. Итог матча - поражение "орлов" 0:1.



Следующий матч у нашей команды домашний. 14 апреля ФК "Орел" примет на своем поле молодежку "Химок". Начало встречи – 15:00, вход на эту игру по заверению руководства клуба будет бесплатным для всех болельщиков без исключения.





Анастасия Дорохова



