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17:55, 6 апреля 2024 года Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей Юбилейные посетители получили подарки.



Фото: Сергей Баранов

Международную выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.



- Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось, — рассказал Константин Панфилов.



Константин с супругой получили от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и Госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот". Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.





