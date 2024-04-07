Капремонт поликлиники Сосковской ЦРБ завершился в Орловской области
Обновление стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
Фото: orel-region.ru
В Орловской области завершился капитальный ремонт поликлиники Сосковской ЦРБ. Работы велись в рамках национального проекта "Здравоохранение".
В обновление медучреждения вложено почти 40 миллионов рублей, ремонтом занимались рабочие ООО "Архонт". Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, в ходе работ подрядной организацией заменены внутренние инженерные сети здания, смонтирован вентилируемый фасад, выполнены внутренние отделочные работы.
Сейчас в поликлинике все готово для установки медицинского оборудования.