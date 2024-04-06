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8:41, 6 апреля 2024 года

В лесах Орловской области объявлен пожароопасный сезон

С 5 апреля под угрозой лесных пожаров в регионе 7 населенных пунктов.

Фото: Ольга Супонева

Пожароопасный сезон объявлен в лесах Орловщины с 5 апреля. Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

- Документ принят в целях организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты, территории организаций отдыха детей, непосредственно примыкающие к лесным участкам, - пояснили в пресс-службе правительства Орловской области. 

В регионе числится 7 населенных пунктов, которые могут попасть в зону лесных пожаров, большинство расположено в Хотенецком районе. Это деревни Радовище, Алехино, поселок Жудерский, село Льгов. В зону возможного пожаро попадает поселок Культурная Посадка Глазуновского района, поселок Еленка Знаменского, а также город Дмитровск.

Также в пожароопасной зоне оказались и детские оздоровительные лагеря "Елочка", "Сосновый бор", "Солнечный".


Ольга СУПОНЕВА
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