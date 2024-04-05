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20:40, 5 апреля 2024 года В Орле представили программу реабилитации для получивших психотравму Про курс рассказали в кризисном центре помощи женщинам и детям.







В орловском кризисном центре помощи женщинам и детям презентовали новую программу "Зеленый дом". Это курс реабилитации для несовершеннолетних, получивших психотравму.



Кризисный центр работает в тесном содружестве с социальными службами области. И в регионе думают над тем, чтобы создать дополнительную площадку оказания помощи женщинам.



– Открыть семейное МФЦ именно на базе перинатального центра. Там есть помещение, там есть пространство, плюс чтобы наши специалисты, и психологи, и служба занятости и еще какие-то направления могли быть представлены именно на площадке перинатального центра, - рассказала руководитель департамента соцзащиты региона Ирина Гаврилина.



Сейчас орловцы могут обратиться по круглосуточному телефону доверия, получить неотложную социальную помощь с мобильной бригадой, консультацию, посетить семейный МФЦ, стационар, отделение реабилитации и учебно-методический центр. Обратиться за срочной помощью можно в любое время суток.





Мария Семак



