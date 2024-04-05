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17:30, 5 апреля 2024 года Жилищное управление Орла возглавила Ольга Стеблецова Она вступила в должность 4 апреля.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Начальником МКУ "Жилищное управление города Орла" стала Ольга Стеблецова. Стеблецовой 53 года, в 1988 года она окончила Орловский учетно-кредитный техникум Госбанка СССР по специальности "Финансист". В 1993 году окончила Финансовый университет при правительстве РФ по профилю "Финансы и кредит".



О назначении рассказали в пресс-службе мэрии. Трудовой путь Ольга Стеблецова начала в 1988 году в должности бухгалтера. Затем работала экономистом, специалистом и главным специалистом финансового отдела.





Сергей Силаев



