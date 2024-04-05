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16:20, 5 апреля 2024 года Недостатки после ремонта в Кромской ЦРБ устранят Ответственность за огрехи несет подрядчик.



Фото: соцсети Леонида Музалевского

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский вместе с председателем комитета по здравоохранению Иваном Дынковичем 5 апреля посетил Кромскую центральную районную больницу, где недавно завершился капитальный ремонт.



По словам Музалевского, главе района Андрею Усикову местные жители начали массово сообщать о проблемах в медучреждении. Главврач Ольга Морозова рассказала, что дефектов немного, но они мешают нормальной работе. Это текущая крыша и сбои пожарной сигнализации.



– Представитель подрядчика уверил, что в течение гарантийного срока, а это 5 лет, он несет ответственность за все появляющиеся огрехи произведенного ремонта и будет их устранять. Недостатки, о которых мы говорили сегодня, будут устранены в ближайшее время, - сообщил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.





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