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16:20, 5 апреля 2024 года

Недостатки после ремонта в Кромской ЦРБ устранят

Ответственность за огрехи несет подрядчик.

Фото: соцсети Леонида Музалевского

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский вместе с председателем комитета по здравоохранению Иваном Дынковичем 5 апреля посетил Кромскую центральную районную больницу, где недавно завершился капитальный ремонт.

По словам Музалевского, главе района Андрею Усикову местные жители начали массово сообщать о проблемах в медучреждении. Главврач Ольга Морозова рассказала, что дефектов немного, но они мешают нормальной работе. Это текущая крыша и сбои пожарной сигнализации.

Представитель подрядчика уверил, что в течение гарантийного срока, а это 5 лет, он несет ответственность за все появляющиеся огрехи произведенного ремонта и будет их устранять. Недостатки, о которых мы говорили сегодня, будут устранены в ближайшее время, - сообщил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.


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