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19:50, 5 апреля 2024 года

Жители двухэтажки в Орле боятся, что их дом развалится

Во время ремонта крыши рабочий провалился вниз.



Жильцы дома на Городской, 60а, проживают без ремонта более 60 лет. Дом построили в 1959 году, строители за это время появлялись здесь лишь однажды.

Валентина Хвостишкова живет на улице Городской уже более 35 лет. Женщина отмечает, что дом в буквальном смысле разваливается. На себе это почувствовал и рабочий, который недавно провалился внутрь при ремонте крыши.

Он провалился ногой, все посыпалось, он не проскочил совсем, а только ногой одной провалился, ну деревянные перекрытия, что вы хотите? - возмущается орловчанка.

После этого инцидента и похода по инстанциям орловцам предложили вариант ускорения процесса ремонта. Для этого жильцам необходимо собрать 60 тысяч рублей на оплату работы комиссии, которая дала бы оценку дому.

Народный фронт обратился в мэрию с просьбой о выезде чиновников на место для оценки состояния многоэтажки. А прокуратура проведет проверку.


Юлия Опанасюк
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