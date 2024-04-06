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9:00, 6 апреля 2024 года В Орловской области легализовали труд 400 человек Таковы результаты работы в этом направлении с начала 2024-го года.





В Орловской области с начала текущего года легализовали труд 400 человек. Как сообщает региональный информационный портал, к концу 2024-го Орловщина должна "вывести из тени" не менее 2439 работников. Отмечается, что активная работа над этим ведется в Мценске и Мценском районе.



С 2023-го по 2025-й годы легализованными в Орловской области должны быть более восьми тысяч работы.





Артем Ежаков



