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15:00, 6 апреля 2024 года Кромы покосят за полмиллиона рублей Торги объявлены на Госзакупках





Кромы покосят за полмиллиона рублей. Соответствующие торги объявлены на Госзакупках. Желающих ждут с заявками до 10 апреля.



Срок выполнения работ – с 1 мая по 30 сентября 2024-го года. В работе используют газонокосилки и тракторные косилки. Общая площадь территорий для косьбы – 26,5 гектара.



По условиям контракта, окашивание территории осуществляется, когда высота травостоя превышает 15 сантиметров. Высота травостоя после выкашивания должна оставаться не выше четырех – пяти сантиметров. Периодичность работы зависит от интенсивности роста травы.





Артем Ежаков



