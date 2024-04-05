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15:00, 5 апреля 2024 года С начала года более 200 орловцев подписали контракт с Минобороны Службу добровольцы несут в зоне проведения СВО.



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пресс-службе мэрии, орловцы заключили контракты на военную службу и отправились в зону специальной военной операции. В 2024 году более двухсот жителей Орловской области встали на защиту Родины. Как сообщили , орловцы заключили контракты на военную службу и отправились в зону специальной военной операции. По информации Минобороны, после теракта в "Крокус Сити Холле" набор добровольцев резко ускорился. Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек. Многие из них называют своим главным мотивом желание отомстить за погибших в трагедии, которая произошла в Подмосковье 22 марта.





Сергей Мерцалов



