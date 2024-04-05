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18:30, 5 апреля 2024 года Орловские неонатологи отмечают профессиональный праздник Эти врачи следят за здоровьем новорожденных с первых часов их жизни.





5 апреля – день неонатолога. Это врачи, следящие за здоровьем самых маленьких пациентов с первых часов их жизни.



Только через отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в Орловском перинатальном центре за год проходят порядка 600 младенцев. Там приходится буквально выхаживать малышей, в том числе рожденных с массой менее килограмма. Судьба таких младенцев во многом зависит от неонатологов.





Татьяна Тимохина



