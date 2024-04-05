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19:30, 5 апреля 2024 года Орловцам напомнили, что делать в случае атаки беспилотников Простой алгоритм действий поможет обезопасить вас и ваших близких.



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В связи с тревожной обстановкой в соседних регионах спасатели напомнили жителям Орловской области о правилах поведения при атаке БПЛА. Если в момент нападения беспилотника люди находятся в здании, специалисты рекомендуют спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом не следует.



Тем, кто находится в квартире, следует найти место без окон, например, ванную комнату, и сесть на пол. Подходить к окнам категорически запрещено.



Если при атаке беспилотников люди оказались на улице, им необходимо срочно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находится в транспорте, нужно выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.



Ни в коем случае нельзя находиться в прямой видимости БПЛА, пытаться сбить его подручными предметами, пользоваться вблизи летательного аппарата сотовыми телефонами и радиоаппаратурой. Также не рекомендуется подходить к упавшему БПЛА и трогать его. О находке следует сообщить по номеру 112 или позвонить в ЕДДС по городу Орлу: 43-22-12.





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