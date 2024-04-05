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17:00, 5 апреля 2024 года В Орле представили картины японских художников Выставочный проект посвящен писателю Викентию Вересаеву и его многогранной связи со страной восходящего солнца.







В музее Тургенева по 14 мая представлена выставка "Картины плывущего мира. Рисунки японских художников из коллекции Викентия Вересаева". Экспозиция посвящена писателю и его связи со страной восходящего солнца.



Выставка стала возможной благодаря дружбе орловского и тульского музеев. В экспозиции представлены путевые заметки, японские сказки, альбомы фотографий времен русско-японской войны, редкие издания книг, шедевры японской живописи, японские вазы и куклы.



Посетители смогут узнать о японской цветной ксилографии и стиле — укие-э (дословно — "картины плывущего мира").



(6+)









Эва Стасюлевич



