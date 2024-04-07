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10:00, 7 апреля 2024 года В Орловской области нашли два десятка нарушений у поднадзорных граждан Рейды провели сотрудники МВД.





В Орловской области проходит профилактическое мероприятие МВД "Рецидив". Она призвана предупредить и пресечь преступления со стороны ранее судимых и граждан под административным надзором.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, за несколько дней нашли 23 нарушения по статье о несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.





Артем Ежаков



