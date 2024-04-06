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13:00, 6 апреля 2024 года В Орле отремонтируют дорогу на 1-й Курской Торги объявила мэрия Орла.





Администрация города Орла объявила на Госзакупках поиск подрядчика, который за 4,8 миллиона рублей отремонтирует дорогу на 1-й Курской от дома №92 до улицы Магазинной. Территория путепровода при этом исключена. Желающих взяться за работу ждут до 11 апреля.



Привести участок в порядок предстоит до 1 мая 2024-го года. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию почти на все виды работ.





Артем Ежаков



