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15:26, 5 апреля 2024 года В Орле отремонтируют улицу Поселковую На работы заложено больше 24 миллионов рублей.





На сайте Госзакупок объявлен поиск подрядчика на ремонт автодороги по улице Поселковой от Лужковского моста до границы Орла. На работы заложено больше 24 миллионов рублей. Заявки принимаются до 15 апреля.



Работу будущий подрядчик должен выполнить до 15 мая 2024-го года. Гарантийный срок на объект практически по всем видам работ устанавливается на пять лет.





Артем Ежаков



