За три месяца в Орловской области обновили более 8 километров сетей
В улучшение электроснабжения инвестировали 36,5 миллионов рублей.
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С начала 2024 года орловские энергетики обновили 8,2 километра воздушных и кабельных линий. В улучшение электроснабжения было инвестировано 36,5 миллионов рублей.
Параллельно специалисты АО "Орелоблэнерго" работают по программе капитального и текущего ремонтов. Они обновили уже 1,3 километра воздушных и 600 метров кабельных линий. Сумма инвестиций составила 8,7 миллиона рублей.
Кроме того, энергетики заменили 11 масляных выключателей на вакуумные, 28 силовых трансформаторов и 38 единиц оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.