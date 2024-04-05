Орловскому ветерану СВО помогают адаптироваться после потери ноги

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14:30, 5 апреля 2024 года
Орловскому ветерану СВО помогают адаптироваться после потери ногиРаботу ведет филиал фонда "Защитники Отечества".
Ветеран СВО Андрей Кельмеску потерял ногу, защищая интересы страны на полях сражений специальной военной операции. Адаптироваться к новой жизни бойцу помогают координаторы фонда "Защитники Отечества".
Они участвуют в решении вопросов трудоустройства, оформления выплат и документов. Также для удобства ветерана адаптируют жилье.
Алексей Кельмеску – воин по мировоззрению и образу жизни. Два года в армии, три года службы на Северном Кавказе. На СВО ушел практически сразу. После тяжелого ранения сила духа осталась при нем.
Мария Семак
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