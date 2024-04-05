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12:30, 5 апреля 2024 года В Зареченском микрорайоне Орла отремонтируют две улицы и бульвар Торги объявлены мэрией областной столицы.





На сайте Госзакупок появились аукционы на ремонт автомобильных дорог по улицам Зеленина и Алроса, а также бульвару Молодежи. По последним двум объектам заявок ждут до 12 апреля, по улице Зеленина – до 15 апреля. Общая сумма контрактов превышает 25 миллионов рублей.



Работы на улице Зеленина должны завершить до 15 мая, на Алроса и бульваре Молодежи – до 1 мая.





Артем Ежаков



