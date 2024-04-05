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13:30, 5 апреля 2024 года Орловские ветераны СВО получат электронное удостоверение Оформить документ можно в российских банках.



Фото: архив

В Минобороны продолжается выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий "СВОи". Это совершенно новый документ, который совмещает в себе возможности обычного удостоверения, социальной и банковской карт.



Удостоверение участника боевых действий позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны, федеральные и региональные выплаты, другие льготы. Оформить его можно в российских банках.



Как сообщает портал Орловской области, внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 или на сайте Минобороны РФ https://svoi.mil.ru/svoi/general.htm.





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