Орловскую молодежь активно вовлекают в поисковую работу
О работе волонтеров, увековечивающих память павших бойцов, рассказал председатель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый.
Главная цель "Поискового движения России" – увековечивание памяти погибших защитников Отечества. Работа поисковиков делится на несколько этапов: изучение архивов, непосредственно поиск останков бойцов на полях сражений, поиск родственников солдат, чьи имена удалось установить.
Присоединиться к поисковикам может любой желающий в возрасте от 14 лет. Орловскую молодежь активно вовлекают в поисковую работу, проводя "Уроки мужества" в школах