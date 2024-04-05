Главная » Новости



12:00, 5 апреля 2024 года На уборку Орла вышло более 80 экологических бригад В регионе продолжается экологический двухмесячник.







В Орловской области продолжается экологический двухмесячник. В столице региона на генеральную уборку вышло более 80 экологических бригад, 60 мусоровозов и десятки человек.



В регионе планируют убрать более одной тысячи тонн мусора и порядка 140 несанкционированных свалок. Субботники пройдут в каждом районе. Общеобластной назначен на 20 апреля.

Мераб Дохнадзе, начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла: "Ежедневно "Спецавтобаза" выделяет огромное количество техники – и в виде комплексов, и в виде КАМАЗов, где мы занимаемся вывозом мусора, который собран организациями и учреждениями". Вывоз ТКО в связи с субботниками не нарушился. Он идет в штатном режиме.









Эльза Ахмедбекова



