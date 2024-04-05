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9:52, 5 апреля 2024 года В Орловской области лось спровоцировал три ДТП в одном месте Три человека пострадали, животное погибло.



Фото: УМВД России по Орловской области

Утром 5 апреля на 106-м километре трассы "Орел – Тамбов" с разницей в несколько минут произошло сразу три ДТП. Сначала водитель "Пятерки" сбил лося. Через пять минут "ГАЗ" врезался в стоящую после столкновения легковушку, а также припаркованный грузовик. Еще через пять минут другой "ВАЗ" врезался в "Пятерку".



В "Пятерке" пострадали водитель и пассажир, они госпитализированы. Во втором ВАЗе травмы получила водитель. Ее медики отпустили домой. Лось, ставший причиной аварий, погиб.





Артем Ежаков



