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9:02, 5 апреля 2024 года В Орловской области купили 72 квартиры для детей-сирот Таковы данные с начала 2024-го года.





В Орловской области с начала года купили 72 квартиры для детей-сирот. На это потратили порядка 200 миллионов рублей.



Всего в 2024-м году на квадратные метры для этой категории граждан должны потратить беспрецедентные 560 миллионов рублей.



Также действует программа жилищных сертификатов. Это дает возможность выбора своего будущего жилья самостоятельно. Сертификат действует на территории всей области





Анна Вайсергисер



