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10:30, 5 апреля 2024 года За ночь на Орловщине сгорели "Ауди" и "УАЗ" На тушение выезжали сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За минувшие сутки орловские пожарные дважды тушили автомобили. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, пожары зафиксировали в Орле и Болховском районе.



Первый вызов поступил в 13.17. В Орле на улице Комсомольской горел автомобиль "Ауди". На место происшествия прибыли сотрудники 5-й пожарно-спасательной части города. От огня пострадал подкапотный отсек. Причина возгорания устанавливается.



В 23.11 поступило сообщение о возгорании "УАЗа" в селе Борилово Болховского района. К моменту прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники 14-й ПСЧ Болховского района.





Сергей Мерцалов



