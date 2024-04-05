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9:00, 5 апреля 2024 года Орловец получил полтора года колонии за стрельбу на территории Ливенской ЦРБ Инцидент случился в августе прошлого года.





Ливенский районный суд признал 42-летнего местного жителя виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением оружия.



Как рассказали в прокуратуре, в августе 2023-го года мужчина заехал на территорию Ливенской ЦРБ. Думая, что там находятся люди, с которыми он ранее повздорил, мужчина направил оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх них, после чего скрылся.



Ливенец получил полтора года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



