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8:30, 5 апреля 2024 года Житель Орла отправлен под стражу за сотрудничество с Украиной Мужчине вменяют преступление против основ конституционного строя и безопасности России.





Советский районный суд Орла на два месяца заключил под стражу 29-летнего жителя областной столицы.



По версии следствия, с конца 2023-го по февраль 2024-го года мужчина на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем Украины для помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. Довести преступный умысел до конца не удалось – вмешались сотрудники ФСБ.





Артем Ежаков



