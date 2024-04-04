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20:45, 4 апреля 2024 года

В городском парке Орла построили сцену

Ее опробуют уже на майских праздниках.



В 2023 году жители областного центра выбрали Городской парк культуры и отдыха в рейтинговом голосовании на благоустройство. Очертание сценической площадки уже готово.

Старую эстраду пришлось полностью разобрать, рабочие заново залили бетонный фундамент. Площадь новой сцены составит порядка 100 квадратных метров. Отдохнуть здесь можно будет уже 1 мая.

На сегодняшний день объект практически полностью готов. Сейчас идут отделочные работы, и 1 мая городской парк будет открывать свой 201-й сезон на новой сцене, - рассказала директор городского парка культуры и отдыха Орла Анна Чистякова.

Амфитеатр рассчитан на 160 мест. Однако наблюдать за выступлениями можно будет, проходя мимо. А артистам на сцене будет комфортно и не тесно.


Елена Степовая
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