Орловские аграрии приступили к севу ранних яровых

Первыми работать начали хозяйства Колпнянского района.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Аграрии Орловщины начали сеять ранние яровые культуры. В Колпнянском районе посеяно 30 гектаров яровой пшеницы.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства Орловской области, в регионе предстоит посеять более 290 тысяч гектаров ранних яровых культур. Подкармливать многолетние травы и озимые культуры начали в 24 районах области.
По состоянию на 4 апреля подкормлено почти 121 тысяча гектаров озимых зерновых, 25 тысяч гектаров озимого рапса и 13,3 тысячи гектаров многолетних трав.