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18:30, 4 апреля 2024 года Орловский священник посетил с волонтерами штурмовую бригаду Бойцы получили посылку.





Благочинный города Болхова отец Александр посетил с волонтерами орловской группы "Zа своих от Камчатки до Калининграда" мотострелковую штурмовую бригаду, которая дислоцируется в Донецкой области. В это подразделение они приехали не в первый раз.



Бойцы получили продукты, медикаменты, инструменты, маскировочные сети, письма от детей. Был отслужен молебен, все желающие причастились и исповедались.





Мария Семак



