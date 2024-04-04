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16:08, 4 апреля 2024 года На начальника мценской колонии возбудили уголовное дело Следствие считает, что он привлек осужденным к посевных работам.



Фото: архив

В Орловской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении начальника колонии-поселения №7 УФСИН России по Орловской области. Исправительное учреждение находится в Мценске.



Как предварительно установило следствие, с апреля по ноябрь 2023 года мужчина привлек шестерых осужденных к работе на сельскохозяйственной технике в поле. Однако им управлять техникой было запрещено, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Подозреваемый задержан. Следователь направил ходатайство в суд о заключении под стражу.





Сергей Силаев



