В Орловской области пройдет региональный чемпионат "Абилимпикс-2024"
Он состоится в с 8 по 18 апреля.
Фото: архив "Вестей"
С 8 по 18 апреля в Орловской области будет проходить областной чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Торжественное открытие запланировано на 14.00 8 апреля.
Основной площадкой соревнований станет Орловский технологический техникум, сообщаетпресс-служба областного правительства. Всего в соревнованиях поучаствует 155 человек.
В рамках чемпионата планируется проведение мастер-класса, научно-практической конференции, круглого стола, выставки оборудования. Также участники чемпионата посетят региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства и форум профессий в ИТ-сфере.