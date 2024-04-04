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20:00, 4 апреля 2024 года В Орловской области пройдет региональный чемпионат "Абилимпикс-2024" Он состоится в с 8 по 18 апреля.



Фото: архив "Вестей"

С 8 по 18 апреля в Орловской области будет проходить областной чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Торжественное открытие запланировано на 14.00 8 апреля.



Основной площадкой соревнований станет Орловский технологический техникум, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего в соревнованиях поучаствует 155 человек.



В рамках чемпионата планируется проведение мастер-класса, научно-практической конференции, круглого стола, выставки оборудования. Также участники чемпионата посетят региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства и форум профессий в ИТ-сфере.





Сергей Силаев



