Пересдать ЕГЭ по одному из предметов орловцы смогут 4 и 5 июля

В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
во время отчета правительства в Госдуме.
"4 и 5 июля - это два дня, которые будут отведены для пересдачи. Ребята могут волноваться, это естественно. Если из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его дальнейшей судьбе и карьере", - сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что для реализации нового порядка сдачи экзаменов не потребуется дополнительных законодательных изменений. По словам премьера, у Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для решения этого вопроса.