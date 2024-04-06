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12:00, 6 апреля 2024 года Пересдать ЕГЭ по одному из предметов орловцы смогут 4 и 5 июля Такие даты озвучил председатель правительства России Михаил Мишустин.



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Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.

"4 и 5 июля - это два дня, которые будут отведены для пересдачи. Ребята могут волноваться, это естественно. Если из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его дальнейшей судьбе и карьере", - сказал глава правительства. В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФво время отчета правительства в Госдуме. Мишустин отметил, что для реализации нового порядка сдачи экзаменов не потребуется дополнительных законодательных изменений. По словам премьера, у Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для решения этого вопроса.





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