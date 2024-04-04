В Орловской области начинается сезон охоты

6 апреля на Орловщине открывается весенняя охота на селезней уток и гусей в северной зоне Орловской области. В нее входят Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий, Хотынецкий, Корсаковский районы и Орловский муниципальный округ.
На вальдшнепов можно будет поохотиться в южной зоне региона. Это Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский районы.