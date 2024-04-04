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14:54, 4 апреля 2024 года Орловцы разных возрастов отправляются служить по контракту Пополнить ряды защитников могут мужчины от 18 до 60 лет.





Орловцы разных возрастов отправляются служить по контракту. Пополнить ряды защитников могут мужчины от 18 до 60 лет.



В пункте отбора инструкторы помогут в заполнении необходимых документов.

Дмитрий Цуканов, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Орловской области: "Мы расположены в Орле, на Октябрьской, 30. Кандидату нужно иметь при себе военный билет, паспорт. Здесь инструкторы ознакомят с социальными гарантиями". Для тех, кто отправится в зону СВО, предусмотрен ряд льгот, таких как приобретение жилья, бюджетные места для обучения детей в вузах, кредитные и налоговые каникулы. Существуют и единовременные выплаты в размере 204 тысяч рублей.





Елена Степовая



